Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в ряд законодательств, среди которых закон о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях и об электросвязи, сообщает Укринформ.

Согласно подписанному закону, которым корректируется законодательство о СМИ, расширяется перечень информации, распространение которой запрещено.

В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа.

Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Также вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ.

Законом, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях, исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Лукашенко также подписал закон, который в случае угроз нацбезопасности дает властям Беларуси право ограничить работу сетей электросвязи.

При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь. Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.