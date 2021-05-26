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Сотрудники ГФС Украины разоблачили противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Об этом сообщается в Facebook ведомства.     

С начала 2017 по настоящее время должностные лица Черкасского горсовета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, вопреки интересам местной общины, совершили противоправные действия.

Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности, повлекшее тяжкие последствия в виде недополучения доходов общего фонда городского бюджета на сумму около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов, о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

 
ForUm

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