Следователи полиции Киева сообщили о подозрении мужчине, который совершил дорожный конфликт на улице Здолбуновской.

Событие произошло в Дарницком районе столицы, информирует пресс-служба столичного главка.

Водитель автомобиля «Фольксваген» остановился перед водителем автомобиля «Форд», вышел из авто и битой нанес удар по голове оппоненту, а также повредил его легковушку. Далее злоумышленник скрылся.

Работники полиции установили личность правонарушителя. Это – 31-летний уроженец Херсонщины.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.