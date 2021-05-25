Европейские авиакомпании Lufthansa, Air France и Finnair, объявили о временной приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси, сообщает «Европейская правда».

Авиакомпания Air France объявила о временной приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси, как рекомендовано политическим решением лидеров ЕС, принятым вечером 24 мая.

«Air France приняла во внимание выводы Европейского совета и приостанавливает до нового решения полеты своих самолетов через воздушное пространство Беларуси. Самолеты, которые уже взлетели, продолжат рейс по измененному курсу», - заявила компания в ночь на 25 мая.

О прекращении использования воздушного пространства Беларуси объявила также Finnair. Основанием стала рекомендация профильного агентства Финляндии. Представитель компании отметил, что это коснется совсем незначительного количества рейсов - последний полет через Беларусь был еще в воскресенье, а следующий планировался в среду.

Приостановлении полетов над Беларусью сообщили также латвийская airBaltic и немецкая Lufthansa.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Евросоюз также запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».