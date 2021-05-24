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8-летний мальчик, которого столичные полицейские нашли в метро, ​​не ходит в школу, вероятно, его семья находится в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Полицейские начали разбираться с этой семьей. Они обнаружили признаки, что эта семья в сложных жизненных обстоятельствах находится. Этому мальчику - 8 лет, а он не ходит в школу. Сейчас уже полиция говорит о том, что надо составлять протокол и на отца», - рассказала Денисова.

По словам омбудсмена, это не первый случай, когда полиция составляет админпротокол на маму, а не на отца, который в то время находился с ребенком. «У нас в обществе есть стереотип, что за безопасность ребенка и его воспитания отвечает исключительно мать. Но я всегда подчеркиваю, что это - принцип равенства прав и отца, и матери», - сказала Денисова.

Напомним, на прошлой неделе в киевском метро полиция заметила мальчика, который блуждал сам, разыскала его родителей и составила админпротокол на маму.

Выяснилось, что женщина ушла по делам и оставила мальчика дома на отца, а тот ушел из дома, чтобы ее найти.

Пользователей соцсетей возмутил тот факт, что полицейские составили протокол на мать, которая пришла забрать малыша, а не на отца.
ForUm

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