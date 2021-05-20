В Киеве полицейские составили протокол на мать, которая оставила сына с его отцом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Полицейский заметил мальчика, который гулял в вестибюле на станции метро «Дорогожичи» без сопровождения взрослых.

Инспектор ювенальной превенции управления полиции в метрополитене и полицейский пообщались с ребенком.

Как рассказал полицейский управления полиции в метрополитене Иван Павлюк, правоохранители начали отрабатывать и разыскивать родителей мальчика: «Мы выяснили, что женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама пошла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Правоохранители вернули мальчика маме, пока с ним все хорошо».

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с матерью мальчика и предупредили о том, что нужно быть внимательным и следить за детьми.

В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.