В Днипре 3-летний мальчик пришел сам в супермаркет, чтобы купить игрушку: патрульные вернули ребенка родителям, сообщила пресс-служба ведомства.

О том, что в один из супермаркетов города зашел маленький мальчик без присмотра взрослых, сообщили вчера вечером полиции охранники заведения.

Патрульные прибыли в магазин и обнаружили 3-летнего ребенка без родителей. Блюстители порядка пообщались с мальчиком и выяснили, что пока мама вышла из дома, а дедушка заснул, тот оделся, взял карманные деньги и решил пойти в магазин. Уж очень хотел купить новую машинку.

Патрульные узнали адрес проживания мальчика и отвели его домой.

Дверь квартиры открыл удивленный дедушка. Он даже не заметил, что внука нет дома. А потом пришла мама, которой передали ребенка.

С мамой и дедушкой маленького путешественника провели профилактическую беседу.

К счастью, эта история закончилась хорошо, и ребенка невредимым вернули домой.