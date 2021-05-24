Ирландская авиакомпания Ryanair сделала новое заявление относительно принудительной посадки в воскресенье лайнера авиакомпании в Минске, которая была названа «актом воздушного пиратства».

Как передает Укринформ, обновленное заявление опубликовано на странице лоукостера в Twitter.

«Ryanair осуждает противоправные действия белорусских органов власти, которые перенаправили рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом воздушного пиратства», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что случаем сейчас занимаются агентства по безопасности Евросоюза и НАТО. «Ryanair полностью сотрудничает с ними, и мы не можем предоставлять дальнейшие комментарии по соображениям безопасности», - отметили в авиакомпании.

Как известно, ранее в воскресенье Ryanair выпустила пресс-релиз относительно экстренной посадки в Минске своего самолета, который летел из Афин в Вильнюс. Было указано на то, что экипаж получил сообщение от белорусского управления воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и «указание изменить курс на ближайший аэропорт, Минск».

Отмечалось, что после приземления в Минске состоялась высадка пассажиров и белорусские службы начали проверку безопасности на борту. После того, как «ничего подозрительного» не было найдено, «органы власти оставили самолет с тем, чтобы он смог улететь вместе с пассажирами и экипажем после около 7-часового пребывания на земле в Минске». В своем сообщении Ryanair извинилась перед пассажирами за эту «досадную задержку, которая произошла не по вине авиакомпании».

Между тем, как известно из данных сервиса FlightRadar, самолет Ryanair в момент разворота и изменения курса на Минск на самом деле находился ближе к Вильнюсу, чем к Минску, и уже фактически мог заходить на посадку в аэропорт места назначения. Таким образом, аэропорт Минска не был «ближайшим», как это следовало из заявления Ryanair. Также авиакомпания не упомянула о белорусском истребителе-перехватчике, который сопровождал самолет.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.