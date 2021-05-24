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Во вторник, 24 мая, дождливый циклон продвинется из Украины, однако своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут завтра и в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории антициклоническая полоса организует солнце и теплую погоду.

Температура воздуха в течение 25 мая будет колебаться в комфортных пределах – + 20 + 25 градусов.

В западных областях завтра может быть сильным южный ветер.

В Киеве вторник обещает отличную погоду - солнце и +22 градуса.

На неделе Украиной пройдут периодические дожди с грозами, будет тепло, + 20 + 25 градусов с небольшими колебаниями, а на Востоке и юго-востоке даже жарко, + 25 + 30 градусов.
ForUm

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