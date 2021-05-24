В Киеве обнаружили за минувшие сутки 125 больных коронавирус. Умерли 6 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5023 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 276», - сообщил Кличко.

Заболели 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет и 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет. А также 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика 7, 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом, а также 68 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1959 человек. В общем коронавирус преодолели 146 931 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 58, в Святошинском - 21 и в Соломенском районе - 19 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19.