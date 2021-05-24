Главы комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью и авиасообщение с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с оппозиционером на борту, назвав этот поступок пиратством.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление обнародовал председатель Комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес, совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

Парламентарии осуждают режим Лукашенко, считая инцидент принудительной посадкой рейса для ареста Романа Протасевича, которая состоялась под угрозой применения силы.

«Мы, руководители комитетов иностранных дел в парламентах наших стран, единодушно осуждаем угрозу применения силы против гражданского самолета в небе над Беларусью. Использование истребителя для перехвата гражданского рейса Ryanair - это пиратский поступок, совершенный на маршруте между двумя странами-членами НАТО и ЕС», - заявляют они.

Парламентарии подчеркнули, что такие действия напоминают о нелегитимности власти в Беларуси.

«Мы призываем к немедленному расследованию Международной организацией гражданской авиации этого явного нарушения свободного транзита между странами и угроз самолету. До вывода ICAO, мы призываем приостановить членство Беларуси в организации и запретить все полеты через воздушное пространство Беларуси, включительно с рейсами в и из страны», - заявляют они, добавляя, что инцидент продемонстрировал равнодушие Минска к безопасности граждан других стран.

«Этот акт государственного террора и похищения - угроза для всех, кто путешествует в Европе или за пределы Европы», - отмечают они.

Парламентарии также призвали ЕС и НАТО ввести санкции против режима Лукашенко, а также - остановить возможность Беларуси пользоваться механизмами Интерпола и других международных организаций для преследования оппонентов.

«Мы призываем к свободным выборам под наблюдением ОБСЕ, и к немедленному и безусловному освобождению Романа Протасевича и других политзаключенных. Тирании не место в Беларуси и в Европе. Это угроза не только для ее собственных граждан, но и миллионов других людей в мире», - заключают они.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.