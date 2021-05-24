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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, на котором летел белорусский блогер Роман Протасевич.

Об этом сообщила руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене, передает Укринформ.

«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», – сообщила Мартинонене агентству BNS в воскресенье.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Как сообщила в воскресенье в Фейсбуке полиция Литвы, Бюро проводит расследование «по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета».

Отмечается, что уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.

Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил, что часть пассажиров были опрошены в аэропорту в воскресенье. «У одних пассажиров берем контактные данные, а других, которые, по нашему мнению более важны, опрашиваем», – пояснил Кишкис.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту. 

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.
ForUm

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