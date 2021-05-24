Из-за незаконного задержания режимом Лукашенко Романа Протасевича, Канаде стоит запретить своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в письме президента Конгресса украинцев Канады Александры Хичий, направленному министру иностранных дел Канады Марк Хорошо.

«Это похищение подвергло опасности жизни более сотни человек на борту самолета. Этот поступок режима Лукашенко нарушает больше международных соглашений, чем можно назвать. Это - акт государственного терроризма», - написала Хичий.

В связи с этим, она призвала правительство Канады принять ряд шагов, среди которых запрет канадским авиакомпаниям летать над Беларусью и обїявление предупреждения для всех канадцев об опасности пребывания в белорусском авиапространстве.

Хичий также призвала Канаду «работать с союзниками в НАТО и ЕС над существенным усилением санкций против белорусского режима».

«Каждый автократ и диктатор мира, в том числе ключевой спонсор и союзник Лукашенко Владимир Путин, наблюдает, как Западные демократии реагируют на наглый государственный терроризм. Если реакция будет неэффективной, автократии и диктатуры получат дополнительное поощрение действовать подобно», — отметила президент КУК.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.