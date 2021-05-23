Святые открывают для нас самое загадочное и скрытое - участь человека после его смерти.

Фото: Патриархия

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своей проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Святые угодники являются через чудеса, чтобы еще и еще раз сказать нам: «Мы не умерли, мы живы! И не просто живы, но находимся там, где Бог совсем рядом, и можем вам, людям земли, живущим в каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как не поможет никто — ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле, - потому что мы рядом с Господом и молимся о вас Творцу неба и земли»», - сказал Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что мы почитаем имена святых именно потому, что и в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым небезразлична наша земная жизнь.

«Они помогают нам своим ходатайством перед Богом, ведь когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы просим их нам помочь. Святые, конечно, являются нашими ходатаями пред Богом, но есть еще что-то очень важное в их служении - они свидетельствуют о Божием Царстве, о том, что человеческая жизнь не заканчивается с гибелью физического организма, но мы, подобно им, будем пребывать в ином мире. Святые свидетельствуют о том, что они живы и отвечают на наши молитвы. Помощь от святых угодников, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царствии Небесном», - подчеркнул Предстоятель.

По словам Патриарха Кирилла, святые угодники Божии - это словно «окошечко» в будущую жизнь.

«Вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы Он, несмотря на наши слабости, заблуждения, предрассудки, дурные привычки, которые так часто нас терзают, открыл нам двери Царства, простирая к нам свою любовь. На всем этом и основывается наша непоколебимая вера в предстательство святых угодников Божиих и прославление их святых имен», - подытожил Предстоятель РПЦ.