Благодать - это Божественная энергия, и только она может приблизить человека к Богу.

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Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

Господь изливает Свою благодать на людей, но каждый имеет возможность принять эту благодать или отвергнуть, отметил Предстоятель РПЦ.

«Вот тут-то и нужно вспомнить о добрых делах. Человек ведь совершает по-настоящему добрые дела не по приказу, не по чьему-то требованию и даже не по чьей-то просьбе, хотя и просьба иногда присутствует. Решающий фактор - это желание самого человека сделать доброе дело, другому помочь. И когда совершаем добрые дела, то открываем себя Божественной благодати», — сказал Патриарх Кирилл.

Святейший пояснил, что от силы благодати Божией зависит человеческий путь, но ведь человек сам идет по этому пути, благодать не ведет его за ручку.

«Бог не определяет наши поступки, мы сами избираем свой жизненный путь. А на этом пути, который изначально может быть очень правильным, удобным, сами воздвигаем себе препятствия - крутые повороты, страшные обрывы, пропасти, множество других обстоятельств, которые могут погубить. Не Бог создает эти препятствия - сами себе их создаем, а на то, чтобы их преодолеть, никаких наших сил не хватит, если уж сами вырыли себе яму. Все исправления недобрых дел жизни, все исправления кривизны жизненного пути можно совершить только силой Божественной благодати», - сказал Предстоятель.

По любви Божией Божественная энергия прикасается к человеку, помогает пройти через все препятствия жизненного пути и обрести спасение, подчеркул Патриарх Кирилл.

«Единственное, что от человека зависит, - это не ставить средостения между действием благодати Божией и душой, сердцем», - добавил он.

В завершении Патриарх Кирилл пожелал, чтобы Господь помог всем привлечь к себе силу Божественной благодати и этой силой обрести спасение.