В Латинской Америке и Карибском бассейне с начала пандемии коронавируса скончалось более одного миллиона человек. В регионах проживет всего 8,4% мирового населения, пишет Reuters.

В мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн. Это самый высокий уровень смертности на душу населения.

В других частях планеты число новых инфицирований уменьшается, однако в этой части мира фиксируются новые вспышки COVID-19. Из-за низкого уровня жизни граждане этих стран не могут себе позволить сидеть дома на карантине и вынуждены работать.

Также ситуация усугубляется тем, что некоторые главы государств преуменьшают опасность заболевания, ошибочно посчитав, что "тропическая жара нейтрализует вирус".

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.