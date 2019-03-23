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Группа лидеров восьми стран Южной Америки подписала декларацию о создании нового политического блока PROSUR, сообщает Reuters.
В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. Лидеры этих стран провели саммит в чилийской столице Сантьяго. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.
Политический блок создан для урегулирования кризиса в Венесуэле, в противовес блоку UNASUR, который не смог справиться с этой задачей. Инициаторами союза стали Чили и Колумбия. 
Президента Венесуэлы на саммит Николас Мадуро не пригласили. Отсутствовалм также президент Боливии Эво Моралес – близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.
ForUm

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