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Латинская Америка опередила Европу как регион с наибольшим количеством смертей от COVID-19. Коронавирусное заболевание привело здесь к более 206 тысячам смертей, что составляет около 30% от данных в мире, передает Радио Свобода.

На прошлой неделе регион стал лидером по количеству зафиксированных случаев (пять миллионов).

Бразилия, где после США зафиксировали наибольшее количество умерших от COVID-19, сообщила о 95 800 смертей. Мексика, находящаяся на третьем месте по количеству жертв, зарегистрировала около 49 тыс. умерших.

В Перу, Чили, Колумбии, Аргентине, Эквадоре и Боливии заявили о значительном приросте числа больных.

В нескольких странах региона для перезагрузки экономики были ослаблены ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19, при этом вспышки болезни не были преодолены.

Всего в мире от начала пандемии зарегистрировали 18,5 млн подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и почти 700 тыс. смертей.
ForUm

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