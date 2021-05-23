В Национальный день мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, американское посольство сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Такое сообщение разместило посольство США в Украине.

«Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США Гамильтон в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины», - отметили в посольстве США в Украине.

Недавно американский корабль береговой охраны US Hamilton прибыл в Черное море на совместные учения с украинскими силами. 10 мая судно зашло в порт Одессы.