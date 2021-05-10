Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton сегодня утром зашел в Одессу.

Как передает «Думская», в 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

«Гамильтон» вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом «Явуз». С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа «Айленд».

Утром 8 мая на встречу с «Гамильтоном» вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 «Григорий Куропятников».

По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. Корабли оккупантов пытались препятствовать учениям. На следующий день к «Гамильтону» и «Куропятникову» присоединился украинский патрульный катер «Старобельск» для проведения упражнений типа Passex.

Напомним, американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота в Испании и базу в Неаполе. Это первый заход корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение — 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.