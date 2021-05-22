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В Киевской области произошла смертельная дорожная авария с участием двух легковых авто. В ДТП погибли два человека. Один из них – военнослужащий, сообщает dtp.kiev.ua в субботу, 22 мая.

Авария произошла на трассе Киев – Одесса, в 25 километрах от столицы возле села Путровка Васильковского района. Водитель Chevrolet Lacetti делал разворот и не заметил Mercedes-Benz C-класс, которой ехал на встречу.

«Столкновения избежать не удалось. Mercedes на скорости около 100 километров в час ударил в боковую часть Chevrolet, которую в свою очередь отбросило на 30 метров от места удара. Водитель Chevrolet погиб мгновенно… По предварительной информации, водитель Chevrolet – военный», – говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Mercedes были госпитализированы с травмами.

В свою очередь патрульная полиция утверждает, что число жертв ДТП увеличилось до двух. Скончался пассажир автомобиля Mercedes.
ForUm

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