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В сектор Газа прибыли первые автомобильные колонны с гуманитарной помощью после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами из движения ХАМАС. Об этом сообщает ВВС в субботу, 22 мая.

Указано, что грузовики различных благотворительных организаций, среди которых и связанные с ООН, начали доставлять в Газу лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.

По данным ЮНИСЕФ, во время боевых действий более 100 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой ХАМАС, и почти 800 тысяч человек не имели доступа к воде.

"На восстановление ущерба, причиненного менее чем за две недели, потребуются годы, если не десятилетия", – сказал Фабрицио Карбони, директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку.

Напомним, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.
ForUm

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