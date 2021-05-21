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Исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня, сообщает УНИАН со ссылкой на издание The Times of Israel.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа. 

Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

По данным израильского 12-го канала, перемирие начнет действовать с 2 ночи пятницы, 21 мая.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что ожидает прекращения огня между Израилем и сектором Газы в течение дня, но предупредил, что движения не хватает ракет».

Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля. 

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами.

 
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