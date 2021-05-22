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В Беларуси в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. Официальной причиной смерти названа остановка сердца, однако последние две недели от полизаключенного не было писем.

Политзаключенному было 50 лет. Ашурок был членом Партии БНФ, координатором движения "За свободу".

Витольд Ашурок был задержан 9 августа 2020 года, в день выборов. Суд арестовал активиста на 20 суток: 15 - за участие в несанкционированном мероприятии и 5 - за неуважение к суду, Ашурок отказался встать, когда вошел судья.

16 сентября Ашурка задержали снова. Когда ему оставалось отбыть двое-трое суток, его перевели в Гродненское СИЗО по уголовной статье.

18 января в Лидском районном суде на закрытом процессе Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Напомним, в Беларуси заблокировали сайт TUT.BY.
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