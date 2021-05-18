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Сайт белорусского оппозиционного портала TUT.BY заблокирован, а против должностных лиц портала возбуждено дело об особо крупном уклонении от уплаты налогов.

«На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям», - сообщается в Telegram портала.

Отмечается, что Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

«В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», - добавили в Мининформе.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
ForUm

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