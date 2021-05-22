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Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Чернигове прекратили деятельность ботофермы. Действиями исполнителей, которые использовали почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов, дистанционно управляли организаторы с РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщение для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-ти канальных GSM-шлюзов, две SIM-банки на 128 карточек каждая, 370 сим-карт российского мобильного оператора и 3 ноутбука, через которые руководили телекомоборудованием ботофермы.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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