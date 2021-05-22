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За прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 17 583 людям. Одну дозу получил 6 091 человек, полностью иммунизированы - 11 492 человека.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу - 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.
ForUm

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