За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4606 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, 12 586 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 22 мая.

Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне пятый день подряд. 18 мая зафиксировали 4095 инфицированных, 19 мая — 5138, 20 мая — 5165, 21 мая — 4984.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 179 988 человек, из них 1 941 625 выздоровели, летальных исходов — 49 279.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 298 случаев;

Винницкая область — 80 случаев;

Волынская область — 160 случаев;

Днепропетровская область — 438 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 134 случая;

Закарпатская область — 105 случаев;

Запорожская область — 252 случая;

Ивано-Франковская область — 72 случая;

Киевская область — 303 случая;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область — 58 случаев;

Львовская область — 344 случая;

Николаевская область — 192 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 201 случай;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 98 случаев;

Харьковская область — 371 случай;

Херсонская область — 132 случая;

Хмельницкая область — 171 случай;

Черкасская область — 164 случая;

Черновицкая область — 64 случая;

Черниговская область — 89 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной зоне. Почти все регионы находятся в желтой зоне, только Донецкая область — в оранжевой.

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.