также в разделеОбщество
Полиция заблокировала порносайт, ссылка на который была в учебнике Авраменко 2
СБУ разоблачила ботоферму, управляемую из РФ 15
Очередная партия модернизированных танков поступила в ВСУ 15
За сутки в Украине сделали 17,5 тысяч прививок 11
Сегодня состоится финал Евровидения 2021 13
21 мая. Картина дня 24
СБУ разоблачила хакеров, воровавших данные пользователей через Instagram 14
ОАСК: Адвокат Чауса судится с ГБР 15
Мыкола Вересень хочет судиться с Прямым из-за «увольнения без объяснений» 49
Полиция показала «общак», изъятый у самых влиятельных «воров в законе» 34
В Украину идет потепление, но дожди задержатся 16
Подрядчики украли на строительстве казарм более 20 млн 12
Скандал с турбинами Siemens в Крыму: прокуратура открыла дело 19
Проезд в общественном транспорте Львова стал дороже киевского 14
Спасатели предупредили украинцев о сильном ветре 13
Суд арестовал «Лашу Свана» 17
В Латвии задержали восьмерых украинцев с поддельными COVID-тестами 15
На Львовщине полицейские наладили сбыт тяжелых наркотиков 9

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4606 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, 12 586 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 22 мая.

Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне пятый день подряд. 18 мая зафиксировали 4095 инфицированных, 19 мая — 5138, 20 мая — 5165, 21 мая — 4984.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 179 988 человек, из них 1 941 625 выздоровели, летальных исходов — 49 279.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 298 случаев;

Винницкая область — 80 случаев;

Волынская область — 160 случаев;

Днепропетровская область — 438 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 134 случая;

Закарпатская область — 105 случаев;

Запорожская область — 252 случая;

Ивано-Франковская область — 72 случая;

Киевская область — 303 случая;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область — 58 случаев;

Львовская область — 344 случая;

Николаевская область — 192 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 201 случай;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 98 случаев;

Харьковская область — 371 случай;

Херсонская область — 132 случая;

Хмельницкая область — 171 случай;

Черкасская область — 164 случая;

Черновицкая область — 64 случая;

Черниговская область — 89 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной зоне. Почти все регионы находятся в желтой зоне, только Донецкая область — в оранжевой.

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги