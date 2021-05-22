ГП Харьковский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что танки, которые являются основными боевыми машинами Сухопутных войск, получили обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель и тому подобное.

Кроме того, благодаря модернизации были расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

«Завод досрочно завершил выполнение контракта в рамках государственного оборонного заказа за 2021 год в условиях ограниченного финансирования», - отметили в пресс-службе, упомянув, что масштабная модернизация Т-64 началась в Украине в 2017 году.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что РФ держит возле границ Украины 80 тысяч военных.