Российская Федерация продолжает содержать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле границы с Украиной.

Также в Азово-Черноморском регионе находятся российские корабли и катера, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами генерал-полковник Руслан Хомчак на заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщает Укринформ.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск на места постоянной дислокации, Россия продолжает содержать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии", - сказал Хомчак.

По его словам, это позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины.

Также главнокомандующий не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

Кроме того, он заметил, что потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси «Запад - 2021».

В то же время главнокомандующий ВСУ призвал сформировать системный и консолидированный подход по нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, сложившейся "на украинском направлении, где Украина уже восьмой год находится на передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы".

"Фактически каждый день приносит нам признаки новой "холодной" войны. При этом речь уже идет о потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и пр. Всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения", - подчеркнул Хомчак.

В свою очередь главный маршал авиации сэр Стюарт Пич, председатель Военного комитета НАТО и старший военный советник Генерального секретаря Альянса отметил, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности и усиление на украинской границе.

"Хоть мы и наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", - подчеркнул он.

Начальники штабов вооруженных сил стран НАТО встретились в Брюсселе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком и обсудили ситуацию с безопасностью, которая сложилась в Украине и вокруг нее после наращивания Россией своих войск возле украинских границ.

Об этом журналистам в Брюсселе по итогам встречи сообщил председатель Военного комитета НАТО британский маршал авиации Стюарт Пич, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Сегодня после обеда начальники штабов стран-союзниц встретились с украинским и грузинским коллегами. Россия продолжает демонстрировать постоянную тенденцию дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии», - сказал председатель Военного комитета Альянса.

Он заметил, что во время дискуссии с генерал-полковником Хомчаком военные руководители стран-союзниц обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, а также ход реформ в Вооруженных силах Украины.

«Начальники штабов нашего Альянса подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него. Военный комитет призвал Украину продолжать имплементацию главных реформ, работать над вопросами безопасности и стабильности для всех украинцев», - добавил Пич.