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В Кремле ответили на введённые США санкции против российских организаций и судов в проекте "Северный поток-2". Там заявили, что хотят «разобраться в действиях США».

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

Накануне Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.
ForUm

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