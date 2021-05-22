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Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.

«Никоим образом нет никакой политики. Я прилагаю все усилия, чтобы политика не играла никакой роли в уголовных процессах. Этот уголовный процесс — это препятствование нанесения убытков бюджету, это защита интересов и Киева и общества», — заявил Мельник в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Мэр Киева Виталий Кличко отказался комментировать обыски в коммунальных предприятиях, но добавил, что в случае доказательства вины должно быть наказание.

«Я не готов комментировать эти вещи. Но однозначно, что это нужно досконально расследовать. Я убежден, что если вина будет доказана, то должна быть ответственность», — сказал он.

По совам Кличко, за последние десять дней в столичных КП провели 70 обысков.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко «очень неправильно публично себя ведет».
ForUm

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