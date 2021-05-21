Председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский дистанцируется от решения Соединенных Штатов не вводить санкции против компании, которая строит газопровод Nord Stream 2. Президентский министр заявил, что позиция администрации президента Джо Байдена «не совсем последовательна», сообщает Польское радио.

Щерский отметил, что он разделяет критику, которую в Вашингтоне высказали устно в адрес газопровода.

Однако, добавил министр, он не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что некоторое ослабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможно изменение профиля инвестиции.

«Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта именно из-за этой непоследовательности. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершения проекта Nord Stream 2 будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно сдержать», - оценил руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента.

Невнедрение санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига критически оценили политики обеих американских партий - и республиканцы, и демократы, в том числе председатель комитета Сената по иностранным делам Менендес.

Белый дом уверяет, что поддерживает сопротивление относительно Nord Stream 2, несмотря на введение санкций только против части субъектов, участвующих в его построении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США используют доступные экономические и дипломатические средства, чтобы заблокировать этот проект. США по-прежнему считают Nord Stream 2 российским геополитическим проектом, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины и восточных стран НАТО, - отметила Псаки.