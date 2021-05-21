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В Окружной административный суд поступил иск от адвоката бывшего судьи Николая Чауса к Государственному бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК в ответ на запрос Радио Свобода.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск адвоката Аллы Сабадин в интересах Николая Чауса к Государственному бюро расследований», - говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что суд открыл производство по административному делу.

«Суд рассмотрит указанное дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле», - отметили в ОАСК.

Окружной административный суд 22 апреля сообщил, что получил иск против Государственного бюро расследований с требованием предоставить сведения об уголовном деле в отношении бывшего судьи Николая Чауса.

Иск содержит требование признать противоправной «бездеятельность ГБР» относительно ненадлежащего, по мнению автора, рассмотрения запроса адвоката Чауса о предоставлении информации. «Истец, в частности, просит суд обязать Государственное бюро расследований предоставить исчерпывающие сведения о полном перечне уголовных производств, по которым в Едрей внесены сведения о совершении Николаем Чаусом, уголовных преступлений, которые расследуются ГБР, а также когда именно, по каким номерам, по каким обстоятельствам и по какой квалификации внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

 
ForUm

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