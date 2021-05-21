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500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля 2021, прошли лабораторный контроль, были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая, сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцины из этой партии используют для прививки таких приоритетных групп:

  • военнослужащие Вооруженных сил Украины;
  • сотрудники патрульной полиции, Национальной гвардии, Миграционной службы; военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации; сотрудники органов прокуратуры;
  • сотрудники топливно-энергетического комплекса;
  • члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г. Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;
  • работники санаторно-курортных учреждений;
  • граждане Украины, находящихся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.

Согласно действующему законодательству, вакцины подлежат обязательному анализу в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

В целом Украина законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,2 млн уже получила.
ForUm

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