Укрзализныця определила 182 непрофильных актива. Для изучения рынка 11 объектов, которые уже готовы к продаже, будут выставлены на аукционы через систему «Prozorro.Продажи», сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

«Так исторически сложилось, что Укрзализныця имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание. Таким образом, вместо прибыли, они генерируют лишние расходы. Именно эти объекты мы будем продавать для максимально эффективного их дальнейшего использования новыми владельцами. Поэтому приглашаем бизнес к сотрудничеству», - отметил Юрик.

В перечень непрофильных активов, планируемых к продаже, уже вошли 182 актива. Это нежилые помещения, сооружения, здания, целостные имущественные комплексы и тому подобное.

В частности, в перечень первых 11 объектов вошли 6 магазинов, помещения спортклуба и 4 нежилых помещения. От реализации первой партии непрофильных активов Укрзализныця планирует получить около 18 млн грн.

Будет проведена отдельная маркетинговая компания с целью привлечения максимального количества участников к аукционам. «После проведения первых аукционов мы сделаем детальный анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах Укрзализныци. После этого начнем следующие этапы реализации наших избыточных объектов», - резюмировал Юрик.