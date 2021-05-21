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В Молдове с 24 мая возобновят работу все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной и Румынией. Движение будет восстановлено и для пассажирского, и для грузового транспорта. Об этом 21 мая сообщает NewsMaker со ссылкой на Пограничную полицию страны.

«Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы — КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу», — отметили в пресс-релизе учреждения.

В Пограничной полиции напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. До сих пор были открыты лишь 33 пункта пропуска из 88.

 

 
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