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Коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы из-за катастрофы Ил-76 и гибели 40 военнослужащих и 9 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда, передает УНИАН.

«Сегодня коллегия судей Днепровского апелляционного суда приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова и представителя Министерства обороны Украины на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Назаров обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), и приговорен к 7 годам лишения свободы.

В последнем слове в Днепровском апелляционном суде Назаров свою вину не признал.

Генерала не взяли под стражу в зале суда, он имеет право на кассационную жалобу в Верховном суде.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

Суд приговорил генерала Назарова к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть апелляцию генерала Назарова сначала.
ForUm

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