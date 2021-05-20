Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, останется министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности, если окажется, что детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран антитеррористической операции Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь невиновны в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности, передает УНИАН.



В частности, его спросили, если в конечном итоге Андрея Антоненко и других признают невиновными в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ли наказан Аваков отставкой.

«Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но скажу вам откровенно, я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой - мне не все равно. Доказательств 100% еще нет того, что они невиновны или виновны», - заявил Зеленский.

При этом глава государства сказал, что сегодня утром общается в смс-режиме с другой обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Дугарь.

Также глава государства призвал к себе отдельных журналистов, чтобы приватно продемонстрировать смс-переписку с Дугарь.

«Я вам об этом говорю, это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации... Вот и все. И он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса», - заявил Зеленский.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.