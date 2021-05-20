также в разделеПолитика
Зеленский ответил, собирается ли идти на второй срок
Конгрессменов просили о встрече с Ермаком в США, но визит не состоялся 8
Зеленский: ФРГ и Франция ослабляют свои позиции по РФ 17
Rzeczpospolita: Закрытие телеканалов и санкции против Медведчука – это ширма, которой Зеленский скрывает большой скандал из-за «вагнергейт» 12
Медведчук автоматически вызывает симпатию у людей, потому что противостоит непопулярной политике Зеленского – Азаров 13
Зеленский сказал, когда закончится эпоха бедности 16
Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии Донбасса 14
НАПК призывает Зеленского ветировать закон об изменениях в декларировании 10
Президентский рейтинг: лидирует Зеленский, лучшим украинцы считают Кучму 12
Глава Укравтодора возглавил Мининфраструктуры 11
УДАР Кличко готовится к выборам в Раду 9
42% украинцев назвали ужасным второй год президентства Зеленского 33
Рада назначила Ляшко главой Минздрава 13
Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели 10
Порошенко привел своих нардепов к Антоненко 20
Комитет Конгресса США одобрил акт о запрете признавать претензии России на Крым 71
«Реальная деолигархизация». Николай Тищенко поздравил Прикарпатье с победой Василия Вирастюка 19
Белый дом: Nord Stream 2 является проектом геополитического влияния России 20

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, останется министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности, если окажется, что детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран антитеррористической операции Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь невиновны в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности, передает УНИАН.

В частности, его спросили, если в конечном итоге Андрея Антоненко и других признают невиновными в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ли наказан Аваков отставкой.

«Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но скажу вам откровенно, я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой - мне не все равно. Доказательств 100% еще нет того, что они невиновны или виновны», - заявил Зеленский.

При этом глава государства сказал, что сегодня утром общается в смс-режиме с другой обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Дугарь.

Также глава государства призвал к себе отдельных журналистов, чтобы приватно продемонстрировать смс-переписку с Дугарь.

«Я вам об этом говорю, это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации... Вот и все. И он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса», - заявил Зеленский.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
4
Теги