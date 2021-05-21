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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что реализация проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» будет свидетельствовать о поражении американской дипломатии.

Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал в интервью «Радио НВ», обнародованном на стриминговой платформе SoundCloud.

«Нам стало известно об отчете Государственного департамента, который уже стал публичным, - нам стало о нем известно заблаговременно. Мы начали работать с Конгрессом, начали говорить с Государственным департаментом. Но я хочу подчеркнуть еще один элемент, что официальная позиция США остается неизменной: они считают, что «Северный поток-2» является плохим и ненужным проектом, и они стараются, как они утверждают, остановить этот проект просто в менее конфликтный способ», - сказал Кулеба.

«Возможно я чего-то не знаю, и мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет в более гибкий способ помешать реализации этого проекта. Но если этот проект все же будет реализован, то тогда получается, - это будет поражение американской дипломатии», - подчеркнул Кулеба.

Руководитель МИД напомнил, что если строительство проекта «Северный плотик-2» будет завершено, это будет не только экономический вызов, но и вызов для безопасности Украины.

«Отсутствие потребности в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для агрессивных действий президента Путина», - сказал Кулеба и заметил, что «Северный поток-2» преследует только одну цель - обойти Украину как транзитера газа в Европу, а именно «лишить Украину этого рычага сдерживания Российской Федерации».

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.
ForUm

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