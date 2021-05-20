Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против «Северного потока-2», сообщает УНИАН.

«Северный поток-2» остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», - отмечено в письме.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в конгресс, по отказу от санкций против Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки «Северного потока-2», назвав это «плохим соглашением для Европы», реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта.

Соответственно, украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства «Северного потока-2» и к Германии. «Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта… Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС», — говорится в письме.

Авторы открытого обращения напоминают, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины. «Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, берущих участие в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами «Северного потока-2», — подчёркивается в письме.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.