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Алексей Любченко, назначенный министром развития экономики пообещал не повышать ставки бюджетообразующих налогов.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в экономической отрасли в должности министра, передает УНИАН.

«Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль», - сказал Любченко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

20 мая ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра –  министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

 
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