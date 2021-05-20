Алексей Любченко, назначенный министром развития экономики пообещал не повышать ставки бюджетообразующих налогов.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в экономической отрасли в должности министра, передает УНИАН.

«Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль», - сказал Любченко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

20 мая ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.