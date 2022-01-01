С 1 января в Украине вступают в силу некоторые новые законодательные инициативы, которые затронут большинство украинцев. Українські Новини расскажут, что изменится с 1 января 2022 года.

"Минималка" вырастит, но немного

1 декабря 2021 года в Украине выросла Минимальная зарплата до 6 500 грн в месяц. То есть повышение произошло на 500 гривен. Большую часть года суммы не изменятся, и только в октябре 2022 года "минималка" вырастет на 200 гривен или 3% до 6 700 грн.

В следующий раз "минималка" увеличится 1 января 2023 - до 7 176 грн.

Прожиточный минимум станет больше

Сейчас прожиточный минимум составляет 2 481 грн. Цифры не изменятся до июля, когда общий прожиточный минимум увеличится до 2508 грн. В декабре будет еще одно повышение — 2589 грн. Для трудоспособных лиц – до 2600 грн и 2684 грн соответственно.

Для детей до шести лет размер прожиточного минимума с июля составит 2 201 грн, с декабря – 2 272 грн. Для детей в возрасте 6-18 лет сумма возрастет до 2744 грн и 2833 грн соответственно.

Для лиц, лишившихся трудоспособности, с 1 июля сумма возрастет до 2 027 грн, с 1 декабря – до 2 093 грн.

Пенсионерам повысят пенсии 12 раз

В новом году украинцев ждет 12 этапов повышения пенсий.

Уже с 1 января пенсионные выплаты повысят чернобыльцам. С 1 января минимальные пенсионные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, будут зависеть от группы инвалидности. Получателям таких выплат будут начислять от 14,6 тыс. грн до 7 тыс. грн.

Также с 1 января на 9% повысят пенсии женщинам старше 60 лет. Кроме того, минимальная пенсионная выплата каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС, составит не менее 7 800 грн.

Кроме того, минимальная пенсия с 1 июля 2022 года вырастет до 2027 грн, а с 1 декабря – до 2093 грн. В начале года вырастут выплаты 65-летних: они тоже привязаны к росту минимальной зарплаты.

С 1 марта запланирована индексация пенсий почти для 10 млн пенсионеров. В 2022 году она пройдет всем пенсионерам.

А в марте будут повышать пенсии тем, кто старше 75 лет: сначала на 400 гривен, а для тех, кому 80 – на 500 гривен.

С октября планируется новая минимальная пенсионная гарантия. Человек старше 70 лет, имеющий трудовой стаж 35 лет (муж) или 30 лет (женщина), будет получать не менее 3 тыс. грн.

С октября пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат 300 грн. доплаты.

Те украинцы, которые не наработали на 15 лет трудового стажа, будут получать денежную помощь, но только в случае, если их доходы меньше прожиточного минимума.

Налоги для ФЛП вырастут вслед за "минималкой"

С повышением минимальной зарплаты физические лица-предприниматели будут платить больше.

Единый социальный вклад составит 22%. То есть минимальный размер ЕСВ в месяц составит 1430 грн, а с 1 октября он вырастет до 1474 грн. Его максимальный размер с 1 октября 2022 составит 22 110 грн.

С декабря 2021 года ФЛПы платят ЕСВ за себя за четвертый квартал 2021 года по 19 января 2022 года.

Единый налог для ФЛП первой группы составит 248,1 грн. Для второй группы — 1 300 грн, а для третьей группы – 5% дохода или 3% дохода и НДС.

Нужны ли ФЛП кассовые аппараты

С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными для части физических лиц-предпринимателей. А именно – для тех, кто проводит расчетные операции. Расчетные операции — это когда бизнес получает наличные или расчет с использованием банковских карт.

Есть несколько исключений. Им кассовые аппараты не нужны:

если предприниматель состоит в первой группе плательщиков единого налога;

если предприниматель предоставляет услуги только дистанционно, а платежи принимает безналично;

если платежи на счет ФОП отправляют через банк или банковские терминалы;

если речь идет о сельских магазинах, где нет интернета.

Специалисты говорят, что кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей.