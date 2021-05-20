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Уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента, в его компетенции будет вопрос завершения земельной реформы, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Также в команде главы государства остается экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Зеленский добавил, что его преемник Александр Кубраков продемонстрировал серьезный результат в одном из инфраструктурных проектов.

На должность первого вице-премьер-министра - министра экономики парламент назначил Алексея Любченко, который, по словам главы государства, является профессиональным экономистом.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

20 мая ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра –  министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
ForUm

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