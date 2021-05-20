Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению командира 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации.

Ему инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Во время досудебного расследования установлено, что 28 февраля 2014 на основании приказов командира вооруженные автоматическим стрелковым оружием около 50 военнослужащих бригады ЧФ РФ окружили периметр территории Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины и под угрозой применения оружия заблокировали пропуск на территорию воинской части личного состава и военного транспорта.

Кроме того, 28 февраля 2014 по распоряжению командира 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ на внешнем рейде Балаклавской бухты Севастополя был размещен малый ракетный катер таким образом, чтобы препятствовать свободному выходу из бухты корабельно-катерного состава Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

В течение того же дня морские суда ЧФ РФ также заблокировали выход из Стрелецкой бухты Севастополя судов вспомогательного флота Севастопольской военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, среди которых: корвет «Луцк», большая подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Донбасс», корвет «Хмельницкий», ракетный корвет «Приднепровье» и ракетный катер «Прилуки».

По результатам проведения специального предварительного расследования обвинительный акт по данному представителю руководящего состава ЧФ РФ направлен в суд для рассмотрения по существу.