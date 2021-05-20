Октябрьский районный суд российского Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе Игорю Безлеру 340 тыс. рублей (4,6 тысячи долларов) - в качестве компенсации морального вреда за статьи о сбивании малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга.

Bellingcat также обязали опубликовать опровержение сведений о причастности Безлера к сбиванию рейса MH17 на Донбассе.

Безлер настаивал на выплате компенсации в полмиллиона рублей, но суд сумму снизил. Иск против расследовательского проекта один из бывших лидеров боевиков подал в сентябре 2020 года. Он требовал от Bellingcat опровержения публикаций, которые опираются на перехваченные СБУ переговоры по делу о сбивания самолета над Донбассом. В этих статьях Безлера называют только «важным свидетелем» катастрофы, но отмечают, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском лайнере MH17 российским военным - приняв его за украинский военный борт.

Истец настаивал, что в Bellingcat «ошибочно интерпретировали» его телефонные звонки и «прямо идентифицировали» как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами «априори порочащее его», говорилось в иске (всего, подсчитали юристы, имя Безлер встречается в текстах 140 раз).

Безлер, который, по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, требует от журналистов удалить все эти упоминания о нем и выплатить ему полмиллиона рублей компенсации.

В декабре 2017 Безлер с разрешения российских спецслужб уже давал показания Совместной следственной группе, которая считает, что именно через контролируемые им территории российский «Бук», из которого сбили самолет, перегоняли по маршруту Донецк - Енакиево - Торез - Снежное (откуда и был сделан роковой выстрел по «Боингу»). В этих показаниях, как сообщал со ссылкой на свои источники телеканал «Настоящее время», Безлер отрицал причастность к катастрофе.

Бывший главный командир боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игорь Безлер был известен по прозвищу «Бес». Этот гражданин России, который долгое время легально жил в Горловке (по некоторым сообщениям, он мог иметь и украинское гражданство), по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, известной как ГРУ.

В феврале 2014 он участвовал в силовых акциях пророссийских сил во время оккупации Россией украинского Крыма, а с апреля до конца октября 2014 командовал одним из отрядов боевиков, который контролировал Горловку и еще несколько городов Донбасса. Нынешнее место его пребывания неизвестно.