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Славянский горрайонный суд Донецкой области признал 55-летнего жителя Мариуполя виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, соучастия (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 У Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуроры в суде доказали, что с июня 2014 по январь 2015 правонарушитель, находясь в Горловке, принимал участие в террористической организации «ДНР» в составе одного из ее структурных подразделений – специального подразделения «Коммуникация» так называемой «группы Безлера».

Основным местом дислокации указанного подразделения было захваченное административное здание Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НВФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые «боевые листки» группы Безлера».

Кроме того, участник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Радио Свобода сообщает, что задержанный – Виктор Михед.
ForUm

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