Партия «УДАР» намерена принять участие в следующих парламентских выборах в Украине и в настоящее время готовится к ним, заявил лидер политсилы, мэр Киева Виталий Кличко.

«Я говорю об этом сейчас открыто: мы готовимся к следующим парламентским выборам… Да, партия «УДАР». Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в очередных или внеочередных выборах в Верховную Раду», - сказал Кличко в интервью Украинской правде.

По его словам, в Украине парламентско-президентская форма правления, поэтому политсиле обязательно нужны представители в Верховной Раде. «Это еще один инструмент для проведения реформ в Киеве. Без этого инструмента достаточно сложно», - добавил Кличко.

На вопрос, действительно ли американский политтехнолог Джордж Бирнбаум занимается подготовкой партии «УДАР» к парламентским выборам, политик ответил: «Он консультирует меня».

Кличко не ответил на вопрос, намерен ли баллотироваться на пост главы государства при том, что заявлял о таких намерениях в 2013 году. «Я взял ответственность за город Киев, и будет нечестно все бросать и рассказывать, что у меня есть лучшие амбиции. Из города Киева я делаю европейский город. Когда мне это удастся сделать - потом будем говорить на эту тему. Если не удастся - извините, пожалуйста, но желание президентства есть у многих людей», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, он ни с кем не разговаривал о президентских выборах, и у него нет избирательного штаба, который бы его к ним готовил. Он также опроверг информацию о том, что якобы встречался с пятым президентом, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и обсуждал с ним вопрос поддержки на следующих выборах главы государства.

В то же время Кличко отметил, что после 2014 года у него были разные предложения и от Порошенко, и от представителей других политсил об объединении усилий. «Я в этом направлении говорил откровенно, что я буду развивать свою политическую силу для того, чтобы самостоятельно идти в парламент», - подчеркнул он.

Политик назвал неправильным путь объединения, «чтобы воевать против кого-то». «Но скажу так: у меня близкие отношения с каждой политической силой, которые отстаивают европейские ценности. Мы с ними общаемся и координируем наши действия», - сказал Кличко.