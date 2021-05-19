В Белом доме расценивают проект «Северный поток-2» как представляющий угрозу энергобезопасности Европы, однако не комментируют информацию о якобы намерении администрации Джо Байдена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя.

Об этом заявила заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Администрация Байдена дала четко понять, трубопровод Nord Stream 2 является плохой сделкой. Это российский геополитический проект, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины, а также союзников и партнеров на восточном фланге НАТО», - сказала представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что не хотела бы «забегать наперед» по докладу относительно компаний и организаций, вовлеченных в проект Nord Stream 2, который Госдепартамент может представить Конгрессу уже сегодня.

Как сообщалось, издание Axios со ссылкой на источники проинформировало, что Белый дом не намерен вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиоса Варнига, которые фактически контролируют строительство трубопровода. В то же время в список санкций будут внесены суда, участвующие в проектах.

Эта информация вызвала возмущение среди республиканцев в Конгрессе США, которые требуют жестких санкций против российского трубопровода.

«Северный поток-2» из РФ в Германию, длина которого превышает 1200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также являются США, Польша и страны Балтии.