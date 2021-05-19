США намерены отказаться от санкций против компании-оператора строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в администрации президента Джо Байдена, передает УНИАН.

По их данным, Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Несмотря на это, США хотят отказаться от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Источники считают, что единственным способом остановить проект, завершенный уже на 95%, является наложение санкций на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за «Северного потока-2».

Между тем Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о новых санкциях в случае завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в германской исключительной экономической зоне